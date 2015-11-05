Главный рисунок для мобильного приложения

Здравствуйте! Нужен исполнитель, который нарисует герб семьи в течение пары часов сегодня (сейчас). Семья 2 взрослых+2 детей. Яркий, добрый, приятный. Нужны 2 варианта - цветной и ч/б (под раскраску) Остальное обсуждаемо. Прошу указывать цену в рублях. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть рисунок (смотрите приложение) сделанный пару лет назад. Нужен такой только большой (1480x2668). Мне не хочется просто увеличить масштаб. Ищу кто может разрисовать на нужный размер или нарисовать новый. С той же детальностью.
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