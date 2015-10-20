Создание рисунков термических печей

Есть рисунок (смотрите приложение) сделанный пару лет назад. Нужен такой только большой (1480x2668). Мне не хочется просто увеличить масштаб. Ищу кто может разрисовать на нужный размер или нарисовать новый. С той же детальностью.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима прорисовка по имеющимся фотографиям рисунков термических печей. Качество рисунков должно быть приближено к фотографическому, т.е. настоящему. Размер изображения должен быть достаточно крупным. Цвет должен соответствовать представленным образцам, но на всех рисунках должен быть одинаковым (все печи одного цвета). Фон для рисунков - белый.
Для общего понимания - нужен будет один рисунок любой представленной печи на Ваш выбор, чтобы понимать, как получится всё в целом.
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