Создание рисунков термических печей

Необходима прорисовка по имеющимся фотографиям рисунков термических печей. Качество рисунков должно быть приближено к фотографическому, т.е. настоящему. Размер изображения должен быть достаточно крупным. Цвет должен соответствовать представленным образцам, но на всех рисунках должен быть одинаковым (все печи одного цвета). Фон для рисунков - белый.

Для общего понимания - нужен будет один рисунок любой представленной печи на Ваш выбор, чтобы понимать, как получится всё в целом.