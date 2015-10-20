Создание рисунков термических печей

$120
Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок246 просмотров
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Необходима прорисовка по имеющимся фотографиям рисунков термических печей. Качество рисунков должно быть приближено к фотографическому, т.е. настоящему. Размер изображения должен быть достаточно крупным. Цвет должен соответствовать представленным образцам, но на всех рисунках должен быть одинаковым (все печи одного цвета). Фон для рисунков - белый.

Для общего понимания - нужен будет один рисунок любой представленной печи на Ваш выбор, чтобы понимать, как получится всё в целом.

8 лет назад
fcsikron
48 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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