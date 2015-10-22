1 день работы со специалистом - дизайнером (Москва)

Есть задача по нанесению границ районов на топографическую карту.

Нужен специалист с которым можно сесть, на пальцах все объяснить и реализовать задачу.

Карта весьма подробная - 1 к 10 000

Файл PNG и весит порядка 2.5 гб, работа предстоит именно с ним.

Необходим человек с аппартными средствами, который сможет реализовать данную задачу.

Встреча тет-а-тет необходима для разъяснения подробностей и погружения в специфику необходимой работы.

Предложение актуально на 24-25 октября.

Прошу писать Ваши вопросы и предложения.