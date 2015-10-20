Иллюстрация и вёрстка книги-находилки

Издание в цвете. Объём: 16 страниц. Формат: 220х290 мм.

Оплата за разворот - 2500, обложка - 4000. Оплата оригинал-макета одной книги - 24000р.

Объём работы включает иллюстрацию, вёрстку и соответствие техническим требованиям (будут предоставлены заранее).

Запланированы 3 издания в серии: Дом, Торговый центр, Город.

Ищем иллюстраторов для постоянного сотрудничества.

Возможность воплотить вашу идею книги-находилки!

Книга должна развивать внимательность, тренировать зрительную память, быть интересной, яркой, переполненной деталями, персонажами и ситуациями, типа Найди и покажи, Смотри и ищи и т.д.

Персонажи могут быть типовыми.

Книга не должна быть похожа на подобные издания: http://www.labirint.ru/books/394900/

Она должна быть более современной и стильной!

Каждый разворот должен быть показывать какую-то часть, например города: сквер, школа и дет.сад, дорога, библиотека, вокзал).

Необходимо тестовое задание.

Прекрасно, если у вас хватит времени и желания на разворот 440х290, но, естественно, достаточно будет части страницы, например 215х215мм.

Тестовое задание нужно отправить до 20:00 28 октября на электронный адрес.

С подходящим кандидатом издательство заключит договор.

Тестовое задание оплачивается только тому кандидату, с которым будет заключен договор, по оговоренной стоимости.

Пожелание к стилю оформления: понимание целостности как произведения, так и серии.

За более подробной информации можете обращаться также по e-mail.