Заказ рисунков

1) Каталог нужно перенести в Illustrator 2) Все тексты кроме логотипа и сертификатов, перевести в текст Каталог для примера, который нужно будет переделать https://drive.google.com/open?id=0B1tCgiwFIWvweDdpV3dTdmEzZmc Есть вариант этого каталога раздельный, который копируется в il