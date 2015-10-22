Заказ рисунков

1) Каталог нужно перенести в Illustrator 2) Все тексты кроме логотипа и сертификатов, перевести в текст Каталог для примера, который нужно будет переделать https://drive.google.com/open?id=0B1tCgiwFIWvweDdpV3dTdmEzZmc Есть вариант этого каталога раздельный, который копируется в il
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