Картинка для благотворительного сайта

Нужна картинка 400(ширина)*130(высота) пикселей для сайта http://mcv.ck.ua/, вот тут будет находиться картинка http://prntscr.com/8vjwia .

На картинке должна быть надпись: крамниця сайту, и какая-то тематическая картика или картинки. Хочется чтобы картинка была не сильно броской, не сильно выделялась, но и в то же время была заметной.