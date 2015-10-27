Картинка для благотворительного сайта

$5
Иллюстрации и РисункиЗавершен15 заявок238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна картинка 400(ширина)*130(высота) пикселей для сайта http://mcv.ck.ua/, вот тут будет находиться картинка http://prntscr.com/8vjwia .

На картинке должна быть надпись: крамниця сайту, и какая-то тематическая картика или картинки. Хочется чтобы картинка была не сильно броской, не сильно выделялась, но и в то же время была заметной.

8 лет назад
Anokalintik
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Все сделано оперативно и на отлично. Рекомендую.
Рад был помочь Валентину с простым заданием. Оплата и утверждение моментально! Рекомендую
  • Похожие заказы

  • Перевод из pdf в illustrator

    1) Каталог нужно перенести в Illustrator 2) Все тексты кроме логотипа и сертификатов, перевести в текст Каталог для примера, который нужно будет переделать https://drive.google.com/open?id=0B1tCgiwFIWvweDdpV3dTdmEzZmc Есть вариант этого каталога раздельный, который копируется в il

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подобрать фотографии для сайта стоматологии формата до и после

    Нужно для страниц сайта подобрать фотографии формата "до и после". Фотографии должны совпадать с тематикой страницы. У сайта порядка 150 посадочных страниц на разные сферы стоматологии.

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рисованные иконки-картинки 300 шт

    $55

    Сроки - часть к обеду в понедельник, остальную часть вечером в понедельник. Стиль картинок прикрепил (чемодан, пробирки). Тематика и даже цвет фона совпадают ) Всё по тексту, из которого сами решаете как и что нарисовать. Формат png с ...

    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Иллюстрация и вёрстка книги-находилки

    $375

    [b]Издание в цвете. Объём: 16 страниц. Формат: 220х290 мм. Оплата за разворот - 2500, обложка - 4000. Оплата оригинал-макета одной книги - 24000р.[/b] Объём работы включает иллюстрацию, вёрстку и соответствие техническим требованиям (будут предоставлены заранее). [b]Запланированы 3 издания в серии: Дом, Торговый центр, ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • 1 день работы со специалистом - дизайнером (Москва)

    Есть задача по нанесению границ районов на топографическую карту. Нужен специалист с которым можно сесть, на пальцах все объяснить и реализовать задачу. Карта весьма подробная - 1 к 10 000 Файл PNG и весит порядка 2.5 гб, работа ...

    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Планы зала

    Необходимо нарисовать план концертного зала (подложку) для использования на сайте при заказе билетов. Пример 1: Пример графики (подложки): http://www.mikhailovsky.ru/img/default/scheme_ru.jpg Графика в работе: http://www.mikhailovsky.ru/buy_now/tickets/672833/ Пример 2: Пример графики (подложки): http://www.philharmonia.spb.ru/_common/css/images/plan_346.png Графика в работе: http://www.philharmonia.spb.ru/tickets/buyabonements/61897/?osid=8bfaaa24bf3a0fb78b9a5823148fba97 Планы, которые необходимо изобразить по подобию примера: План 1: http://img.leprosorium.com/2460503 План 2: http://img.leprosorium.com/2460506 Необходимо ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание рисунков термических печей

    $120

    Необходима прорисовка по имеющимся фотографиям рисунков термических печей. Качество рисунков должно быть приближено к фотографическому, т.е. настоящему. Размер изображения должен быть достаточно крупным. Цвет должен соответствовать представленным образцам, но на всех рисунках должен быть одинаковым ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Главный рисунок для мобильного приложения

    Есть рисунок (смотрите приложение) сделанный пару лет назад. Нужен такой только большой (1480x2668). Мне не хочется просто увеличить масштаб. Ищу кто может разрисовать на нужный размер или нарисовать новый. С той же детальностью.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад