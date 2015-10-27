Нарисовать мудры

Требуется отрисовать красиво рамку , в которой будет находится форма для отправки. Рамка в историческом стиле, сверху должно быть место под логотип. Подробнее отпишу в личку. надо отрисовать за 2 дня, и отдать исходники.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
я даю задание в таком формате:
мудра "Коровы" - http://wap.fictionbook.ru/author/elena_merkulova/mudryi_dlya_ispolneniya_jelaniyi_privlec/read_online.html?page=7
вам нужно разобраться с правильным расположение пальцев, при спорных вопросах прогуглить и почитать другие источники и прислать мне черновик на проверку.
я проверяю и если нужно, даю вам коррекции, после чего вы картинку доканчиваете.
В приложении пример работы.
размер 800 на 600 пикселей
Оплата по результату на вебмани
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