Нарисовать мудры

я даю задание в таком формате:

мудра "Коровы" - http://wap.fictionbook.ru/author/elena_merkulova/mudryi_dlya_ispolneniya_jelaniyi_privlec/read_online.html?page=7

вам нужно разобраться с правильным расположение пальцев, при спорных вопросах прогуглить и почитать другие источники и прислать мне черновик на проверку.

я проверяю и если нужно, даю вам коррекции, после чего вы картинку доканчиваете.

В приложении пример работы.

размер 800 на 600 пикселей

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