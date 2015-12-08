Картун персонажи и анимация в flash

я даю задание в таком формате: мудра "Коровы" - [url=http://wap.fictionbook.ru/author/elena_merkulova/mudryi_dlya_ispolneniya_jelaniyi_privlec/read_online.html?page=7]http://wap.fictionbook.ru/author/elena_merkulova/mudryi_dlya_ispolneniya_jelaniyi_privlec/read_online.html?page=7 [/url]вам нужно разобраться с правильным расположение пальцев, при спорных вопросах прогуглить и почитать другие источники и прислать мне черновик на проверку. я проверяю и если нужно, даю вам коррекции, ...