Ленин

Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки194 просмотра
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Здравствуйте, нужен рисунок с Лениным. Прототип в приложении. Нужно сохранить стилистику, изменить цвета (больше социализма) и изменить фон. На фоне должен быть герб СССР. Пишите сразу в скайп

8 лет назад
LxN
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
lina_pi
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
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