Нарисовать в векторе обложку для PDF книги

$5
Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок205 просмотров
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Здравствуйте. 

Нужно нарисовать в векторе обложку для PDF книги.

Примеры:http://geniusmarketing.me/wp-content/themes/gm2015/img/manuscript.png

http://www.chrisducker.com/wp-content/themes/chris-ducker-rm/images/book.png

Детали о том, что должно быть написано пишите в личку

8 лет назад
FrostRock
Антон 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Moshkina
Евгения 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$5
3 дня
Огромная благодарность Евгении за проделанную работу. Предложила несколько вариантов,что очень приятно потому-что не всегда, то что представляешь в голове это лучший вариант. Евгения всегда на связи . Выполнено все профессионально и даже ранее заявленных сроков. Очень рекомендую как специалиста.
Приятно работать с заказчиком, который знает что ему нужно и умеет четко выражает свои мысли, пожелания. Антон всегда на связи. С удовольствием еще посотрудничаю! Рекомендую!
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