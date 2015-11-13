Друзья, есть настольная психологическая игра, необходимо внести изменения в игровое поле. Для знающих фотошоп - дело 10 минут. [i]Данное поле квадратной формы надо превратить в овал, и саму картину тоже. Сначала надо прирастить справа и слева картины ...
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Здравствуйте.
Нужно нарисовать в векторе обложку для PDF книги.
Примеры:http://geniusmarketing.me/wp-content/themes/gm2015/img/manuscript.png
http://www.chrisducker.com/wp-content/themes/chris-ducker-rm/images/book.png
Детали о том, что должно быть написано пишите в личку
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