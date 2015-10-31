Надо создать корпоративный стиль

Необходимо нарисовать карту для веб-игры. Примерное содержание показано на примере. Будет 4 фотографии (содержимое рисовать не надо) и абстрактная местность с 5ю ключевыми точками для прохождения. Размер картинки 1000 на 500 пикселей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует цена за комплект дизайна, сроки и примеры аналогичных работ.
Существует логотип . На его основе необходимо сделать корпоративный стиль.
Необходимо разработать:
Канцелярия:
- Визитка
- Евро флаер (210х98)
- Бланк письма А4 (с подбором типового шрифта)
- Конверт Е65 и С5
- Блокнот А5
- Ручку шариковую
- Стиль свободной одежды (Шорты, Футболка с нанесением)
- Деловой стиль (Цветовые решения для рубашки с коротким рукавом, Галстук для мужчины и платок для женщин)
- кружка
- подстаканник
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