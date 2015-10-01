denismakanin

Денис denismakanin

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Качественная работа выполненная в сроки, всегда готов пойти на встречу заказчику.

- Гарантирую качественно выполненную, оригинальную работу

- Никогда не нарушаю сроков выполнения 

- Выполненная работа будет уникальна 

- Внимательно отношусь к критике и Вашим указаниям

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

ro_maa
Руслан 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$400
10 баллов
9 лет назад
Игральные карты (Гральні карти)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
IspanecMigel
Михаил 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Рисунок по образу другого
Не ожидал, что с первого раза получу необходимое мне изображение. Рекомендую как профессионала.
Было приятно работать с таким заказчиком. Очень грамотная постановка задачи, минимальные правки и оплата в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
MarcoNi
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Набор авторских рисунков кулинарной тематики
Хороший исполнитель. Понимает, что от него требуется. Всегда готов обсудить детали проекта, внести поправки.
Отличный заказчик. Сотрудничеством доволен :)
Ответный отзыв
Eva777
38 лет
18 лет в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать в японском стиле
Талантливый специалист сделал все быстро, точно в срок - очень понравилось спасибо!
Отличный заказчик! Быстро и хорошо сработались. Рекомендую )
Ответный отзыв
infos
57 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Графика для силуэта
Денис сделал заказ без проблем. Сразу понимает, что требуется. Качество работы отличное.
Отличный заказчик, быстро нашли общий язык. Рекомендую )
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Иллюстрации и Рисунки
15 отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга