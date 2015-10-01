Качественная работа выполненная в сроки, всегда готов пойти на встречу заказчику.
- Гарантирую качественно выполненную, оригинальную работу
- Никогда не нарушаю сроков выполнения
- Выполненная работа будет уникальна
- Внимательно отношусь к критике и Вашим указаниям
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$400
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
9 лет назад
Не ожидал, что с первого раза получу необходимое мне изображение. Рекомендую как профессионала.
Ответный отзыв
Было приятно работать с таким заказчиком. Очень грамотная постановка задачи, минимальные правки и оплата в срок. Рекомендую
$40
10 баллов
10 лет назад
Хороший исполнитель. Понимает, что от него требуется. Всегда готов обсудить детали проекта, внести поправки.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Сотрудничеством доволен :)
$30
10 баллов
10 лет назад
Талантливый специалист сделал все быстро, точно в срок - очень понравилось спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Быстро и хорошо сработались. Рекомендую )
$20
10 баллов
10 лет назад
Денис сделал заказ без проблем. Сразу понимает, что требуется. Качество работы отличное.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, быстро нашли общий язык. Рекомендую )
Иллюстрации и Рисунки
15 отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга