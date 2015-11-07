Нужна рекламная графическая иллюстрация

Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок249 просмотров
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Нужен рисунок в стиле похожем на графику ВК или в вашем стиле. Тема рисунка: иллюстрация к слогану "Твой карманный гид по развлечениям города". Это реклама мобильного приложения. Например это может быть  веселый смартфон, торчащий из кармана джинсов и держащий в руках карту с точками локации развлечений как на скрине прикрепленном к заданию. В дальнейшем возможно продолжение сотрудничества на постоянной основе.

8 лет назад
sergnik0971
52 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад