Нужна рекламная графическая иллюстрация

Нужен рисунок в стиле похожем на графику ВК или в вашем стиле. Тема рисунка: иллюстрация к слогану "Твой карманный гид по развлечениям города". Это реклама мобильного приложения. Например это может быть веселый смартфон, торчащий из кармана джинсов и держащий в руках карту с точками локации развлечений как на скрине прикрепленном к заданию. В дальнейшем возможно продолжение сотрудничества на постоянной основе.