Переверстка готового шаблона для Wordpress

Имеется готовый шаблон для Wordpress http://themes.oitentaecinco.com/invicta/, который уже установлен на целевой сайт http://plg.kiev.ua/

К этому шаблону есть правки в виде PSD файлов. В приложении png. Собственно, эти правки нужно перенести в шаблон.

Нужно будет изменить с помощью какого-то плагина вывод новостей в блоге. Согласно дизайна, должно быть 4 типа новостей:

1) Обычная новость

2) Новость с ссылкой на СМИ

3) Медиа (фото/видео) (фото и видео выводятся с помощью Visual Composer и элементов в нем)

4) Заметка от юриста.

В зависимости от рубрики, у новостей должен быть разный шаблон. Контент внутри новости в данный момент собирается с помощью Visual Composer. Нужно что бы он так и собирался согласно правок дизайна. Внутри Visual Composer можно использовать готовые templates.

Просьба указывать примерную сумму, сроки.