Сверстать сайт медцентра и натянуть на CMS срок 10 дней бюджет до 20 000 рублей макет есть в PSD ...
Редактирование сайта и ввод модуля оплаты по картам
Нужно:
1) Ввести оплату картами
2) Поставить значки viber и whats up
3) Поставить банковские значки
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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