Редактирование сайта и ввод модуля оплаты по картам

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка138 просмотров

Нужно:

1) Ввести оплату картами

2) Поставить значки viber и whats up

3) Поставить банковские значки

10 лет назад
AronakSS
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vvladimirr
Владимир 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$150
5 дней
Благодарю Владимира за проделанную работу!
в очередной раз сотрудничество состоялось на высшем уровне!

Заявки фрилансеров

vvladimirr
Владимир 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад