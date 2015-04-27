Поддержка сайта на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок158 просмотров

Ищу специалиста, поддержка сайта на WP, некоторые мелкие улучшения и разовые поручения. Оплата по факту.

WordPress
10 лет назад
CoMatu
54 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров