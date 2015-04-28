Поправить WordPress

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Закрыт5 заявок121 просмотр

Необходимо увеличить размеры миниатюр-картинок в статьях на блоге WordPress: http://about-men.ru/poleznyie-stati/

А именно, сделать на 50% выше в высоту: http://joxi.ru/brRYdj0CzvRLA1

WordPress
10 лет назад
markusminsk
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров