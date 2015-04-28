Поправить WordPress

Нужна готовая система учета заказов для фирмы, которая занимается написанием студенческих работ. Необходимые функции системы: Каждый участник процесса должен иметь свой кабинет, в котором должны быть настроены уровни доступа( заказчик, менеджер, исполнитель, партнер, ...
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Необходимо увеличить размеры миниатюр-картинок в статьях на блоге WordPress: http://about-men.ru/poleznyie-stati/
А именно, сделать на 50% выше в высоту: http://joxi.ru/brRYdj0CzvRLA1
Заявки фрилансеров
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