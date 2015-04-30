Настройка формы контактов на cms на движке Yii

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки161 просмотр

Проект -САЙТ DELOSVOE.SU

работает на cms Open_Business_Card(monoray.ru)

cms сделана на движке Yii.

1)Необходимо настроить форму контактов с отправкой сообщений на почтовый адрес.

в базовой версии cms требуется прописка (в панели администратора) smtp логина и почтового клиента.

но при этом отправка не происходит.

Возможные варианты:

1. настроить отправку писем через форму контактов с указанными почтовыми реквизитами.

2. Изменить скрипт работы почтового клиента, чтобы отправка сообщений работала.

2) возможность пре-модерации отзывов. Отзывы публикуются после одобрения администратором.

SMTPYii
10 лет назад
vladimirsha
Владимир 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

grot_artem
Артем 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
2 дня
Задачи выполнены. Качественно и в срок. Настройка отправки почты на cms (движок Yii) выполнено. и настройка работа с отзывами выполнено. Спасибо за помощь.
Грамотно поставленные задачи, моментальная оплата работы и коммуникация на высоте.

Заявки фрилансеров

grot_artem
Артем 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад