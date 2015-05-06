Перенос сайта на Word Press

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок158 просмотров

Надо перенести сайта на WP на другой хостинг.

Настроить и протестировать после переноса.

Сайт www.auswidecarremovals.com.au

Пишите сразу сроки и стоимость.

Если нужны доп детали, в личку.

WordPress
10 лет назад
Miromax87
Максим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
10 лет назад
$7
1 день
Сергей сделал все быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
10 лет назад