Натяжка готовой верстки на WP

Есть два сайта

www.j-event.ru

j-event.ru/mice/

По сути они одинаковые, отличаются каталогом программ, так что достаточно будет подключить CMS к одному и и отредактировать второй.

Необходимо сделать CMS, чтобы 100% текста сайта и изображений можно было легко отредактировать.