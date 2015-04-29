Натяжка готовой верстки на WP

$88
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка88 просмотров

Есть два сайта

www.j-event.ru

j-event.ru/mice/

По сути они одинаковые, отличаются каталогом программ, так что достаточно будет подключить CMS к одному и и отредактировать второй.

Необходимо сделать CMS, чтобы 100% текста сайта и изображений можно было легко отредактировать.

WordPress
10 лет назад
RusuVictor
Виктор 
33 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$88
4 дня
Взял проект в работу, по натяжки верстки на WP, указал сроки в 4 дня, 4 мая начали работу, вот уже 10-ое июня и мы не может закончить проект, почти месяц! Ну просто нереально, игнорирует постоянно, что-то сделает, напишет в чат, а потом всё, целый день в игнор! Обещания даёт - но не выполняет их. http://joxi.ru/JMAjl8eSDjyGme Накипело уже! P.S. отзыв оставляю как стимул, что бы закончить проект, когда закончим, обсудим этот отзыв!

Заявки фрилансеров

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад