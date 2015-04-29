Оптимизация сайта на базе CMS Joomla для мобильных платформ

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Закрыт2 заявки88 просмотров

Здравствуйте,

Мне нужно оптимизировать сайт на базе последней версии джумла для мобильных платформ. Шаблон Protostar, который желательно оставить, его следует доработать (то есть использование шаблонов других производителей не желательно, только в случае если нет других решений для устранения проблем)

Все проблемные детали на скриншоте, но самая важная это "Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображение"

посмотреть в гугле тест https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fi-germany.info%2F

Возможно также решение другим путем, например установки каких то дополнительных плагинов или что то еще.

Цена договорная. При завершении подкину еще сайтов с подобными проблемами.

CSSJavaScriptJoomla
10 лет назад
shekk
48 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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