Натяжка дизайна на wp(диплом)+консультация

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка109 просмотров

Необходимо будет натянуть имеющийся дизайн страниц на wordpress.Дизайн сделан адаптивным, подходит как для пк так и для смартфонов.Будет делаться с использованием less.

Конечная цель – портал, нацеленный на обучению основам веб дизайна (это тема диплома).Внешний вид будет похож на сайт htmlbook(т.е. статьи для html,статьи для css,справочник тегов,видеоуроки) только с мобильной версией.

Условия:

• Материалы (статьи) добавляются через админку WP и могут быть добавлены в разные категории (HTML,CSS статьи).

• В материал можно вставить видео из youtube.

• К каждому материалу должны быть прикручены тип “Сложность” и “Тип материала”(но лучше будет если вы предложите свою схему БД.Примеры могут дать из другого диплома)

• Должны быть доступны:регистрация пользователей,возможность комментирования под постами,возможность поиска по всем постам.

• Нужно создатьпо 7 постов в каждой категории(html статьи,css статьи,справочник тегов, видеоуроки), содержание страницы я могу потом добавить сам.

Работу можно начать через неделю(8.05).

Также хочу проконсультироваться с вами по нескольким вопросам (нужно ли с самого начала давать макет интерфейса,который в будущем уже нельзя будет изменить ИЛИ вы сможете натянуть его на wp,а я потом уже смогу его сам подредактировать(править css свойства,добавлять jquery скрипты)?можете ли вы предложить схему БД исходя из тематики диплома)

Убедительная просьба писать цену.

CSSHTMLjQueryWordPress
10 лет назад
Temik2704
Артем 
32 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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