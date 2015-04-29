Нужно удалить дублирующиеся страницы на сайте. В идеале искоренить причину этих дублей. Пару месяцев назад перенес старый сайт на новый шаблон yougrids от yoojoomla. Несколько дней назад начала снижаться посещаемость, сегодня обнаружили что у половины ...
Натяжка дизайна на wp(диплом)+консультация
Необходимо будет натянуть имеющийся дизайн страниц на wordpress.Дизайн сделан адаптивным, подходит как для пк так и для смартфонов.Будет делаться с использованием less.
Конечная цель – портал, нацеленный на обучению основам веб дизайна (это тема диплома).Внешний вид будет похож на сайт htmlbook(т.е. статьи для html,статьи для css,справочник тегов,видеоуроки) только с мобильной версией.
Условия:
• Материалы (статьи) добавляются через админку WP и могут быть добавлены в разные категории (HTML,CSS статьи).
• В материал можно вставить видео из youtube.
• К каждому материалу должны быть прикручены тип “Сложность” и “Тип материала”(но лучше будет если вы предложите свою схему БД.Примеры могут дать из другого диплома)
• Должны быть доступны:регистрация пользователей,возможность комментирования под постами,возможность поиска по всем постам.
• Нужно создатьпо 7 постов в каждой категории(html статьи,css статьи,справочник тегов, видеоуроки), содержание страницы я могу потом добавить сам.
Работу можно начать через неделю(8.05).
Также хочу проконсультироваться с вами по нескольким вопросам (нужно ли с самого начала давать макет интерфейса,который в будущем уже нельзя будет изменить ИЛИ вы сможете натянуть его на wp,а я потом уже смогу его сам подредактировать(править css свойства,добавлять jquery скрипты)?можете ли вы предложить схему БД исходя из тематики диплома)
Убедительная просьба писать цену.
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