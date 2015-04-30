Настроить автопостинг NextScripts

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка87 просмотров

Есть сайт на ВордПресс, на сайте есть уде размещенные статьи.

Нужно настроить автопостинг этих статей в соц.сети/блоги: твиттер, вк (уже есть акк, группа и настройка), фб, гугл+

WordPress
10 лет назад
CTO_KOTOB
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров