Настроить автопостинг NextScripts

Нужно удалить дублирующиеся страницы на сайте. В идеале искоренить причину этих дублей. Пару месяцев назад перенес старый сайт на новый шаблон yougrids от yoojoomla. Несколько дней назад начала снижаться посещаемость, сегодня обнаружили что у половины ...