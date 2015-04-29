Настроить табличное отображение товаров в компоненте ZOO

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки138 просмотров

Есть сайт на Joomla с каталогом объектов на компоненте ZOO

Нужно настроить табличное отображение товаров в компоненте по этой инструкции http://jbzoo.ru/docs/catalog-as-table

Joomla
10 лет назад
crystalsound
Ксения 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
11 дней назад

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