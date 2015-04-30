Сделать дубли товара на joomla

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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На joomla virtuemart есть товары (включая дочерние). При создании дубля товара дублируется только основной товар без дочернего. Необходимо продублировать в каждую категорию товары вместе дочерними. В качестве дочернего товара у нас размер товара - он везде будет одинаковый . вручную вбивать каждый раз 10 размеров- дочерних товаров не очень хорошая затея. Требуется помощь в решение этого вопроса.

Joomla
10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

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