Сделать дубли товара на joomla

На joomla virtuemart есть товары (включая дочерние). При создании дубля товара дублируется только основной товар без дочернего. Необходимо продублировать в каждую категорию товары вместе дочерними. В качестве дочернего товара у нас размер товара - он везде будет одинаковый . вручную вбивать каждый раз 10 размеров- дочерних товаров не очень хорошая затея. Требуется помощь в решение этого вопроса.