CMS WorpPress

Требуется на сайте поставить галерею с категориями. То есть у нас есть раздел Галерея, при попадании на него внутри страницы надо чтобы были категории уже галерею примерно как на nextgen gallery.

Так же и для разделы видео надо сделать.

+ добавить анимированную детать, круг и в нем цифры, это думаю легко сделать.

И обновить информацию на странице контакты.

Сайт весь готов. просто поставить модули или плагины нормальные и настроить их работу на сайте

Работа очень срочная. Оплата по факту (вебмани)