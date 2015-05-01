Wordpress - помочь подобрать плагин + создать шаблон

Всем привет.

По сути надо помочь мне подобрать правильный плагин.

Моему заказеру нужно сверстать и прикрутить шаблон его к странице.

Верстка очень похожа на лендинг. Но это не важно, это просто страница. Важно что на этой странице надо показывать определенные данные заполненые в админке.

На деле он хочет, давать своим клиентам определенный урл типа

www.domain.com/landing/?clientId=123

А по этому урлу лендинг (сверстанный шаблон) на котором есть определенные данные связанные с этим клиентом.

Я это вижу так, что надо найти какой то плагин типа соцсети, который позволит добавлять произвольные поля к данным пользователя (текст, телефон, скайп и т.д..).

Пользователей будет создавать админ.

Вобщем пишите Ваши мысли на эту тему, сроки и стоимость