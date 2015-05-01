Добавление элементов доски объявлений для prestashop 1.6.x

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Необходимо создать форму добавления товаров от пользователей, а также, выводить на странице с товаром информацию о пользователе который добавил товар. У пользователя должна быть страница со списком всех его товаров. Более детально при переписке.

Ищу человека который сможет реализовать.

PrestaShop
10 лет назад
shkola888
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров