Здравствуйте нужна помощь в установке кода sape сайт на ВП желательно по схеме : вот код, установите туда-то, удалите то-то с предложением : давайте доступ все сделаю ...просьба не обращаться ...
Добавление элементов доски объявлений для prestashop 1.6.x
Необходимо создать форму добавления товаров от пользователей, а также, выводить на странице с товаром информацию о пользователе который добавил товар. У пользователя должна быть страница со списком всех его товаров. Более детально при переписке.
Ищу человека который сможет реализовать.
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