XML - импорт объявлений на сайты недвижимости

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Добрый вечер!

Есть сайт агенства недвижимости на Битрикс. Нужно настроить с него XML - импорт объявлений на другие сайты недвижимости (Яндекс.недвижимость и Циан). Предлагайте цену и сроки.

10 лет назад
nikson1980
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров