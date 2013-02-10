В модуле "one page checkout" при выборе области (id_state) из выпадающего списка возникает ошибка (какой то конфликт с контроллерами). Ошибку покажу на живом примере.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
В админке по дефолту установлена валюта доллары. Товары добавляются в долларах. Также включена вторая валюта - гривны. Необходимо для всех пользователей на сайте показывать цены только в гривне (без всяких выпадающих менюшек в выбором валют), и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно создать модуль для добавления товаров от пользователей, профили пользователей на странице с товаром, заказы внутри сайта. Есть подробное ТЗ, ищу человека.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать форму добавления товаров от пользователей, а также, выводить на странице с товаром информацию о пользователе который добавил товар. У пользователя должна быть страница со списком всех его товаров. Более детально при переписке. Ищу человека ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Необходимо писать тексты по готовым спискам фильмов/сериалов Уникальность не ниже 90% по text.ru 1000 сбп - 40 руб.Копирайтинг40 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Необходимо создать сайт с нуля (дизайн, программинг, верстка), с дальнейшей доработкой базового функционала как доп. модулей. Подробное ТЗ после выбора исполнителя. В данный момент рассматриваю кандидатуры среди тех, кто имеет сейчас время заняться этим проектом. Студиям зеленый свет.Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо писать тексты для различных мультсериалов (Винкс, Барби, Смешарики и т.п.) Для каждой серии должен быть свой текст. Уникальность не ниже 100% по text.ru и Advego Plagiatus Указывайте стоимость за 1000 сбпКопирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо сделать верстку 3х баннеров: 240x400, 300x250, 728x90 HTML5, максимальная кроссбраузерность, js во внешнем файле. Готовые примеры будут переданы выбранному исполнителю. По результатам работы возможно долгосрочное сотрудничество.Завершен10 лет назад
Система создает блоки различных размеров. Необходимо сделать такую верстку, чтобы логотип был "приклеен" к одному из углов блока. Пример можно посмотреть здесь https://support.google.com/adsense/bin/answer.py?hl=ru&utm_medium=link&utm_campaign=ww-ww-et-asfe_&utm_source=aso&answer=185665 Логотип может быть расположен как внутри, так и снаружи блока (всего 8 позиций). Выбор местоположения будет ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо нарисовать логотип для сайта. Должен быть без 3д форм, как это есть у google (пример 2d лого: adias, shell, twitter) 2-3 цвета. Возможен градиент. Более детальную информацию получит выбранный исполнитель. Указывайте ориентировочную стоимость и сроки.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо сверстать баннеры 3х форматов.Завершен11 лет назад
- $500
Есть 3 баннера: 240x400, 300x240, 728x90 - внутри которых содержаться элементы листинга, в виде стрелочек (влево-право) и кружочков (пример в прикреплении). Листинг без участия пользователя, должен происходить каждые 5 секунд. Пользователь может нажимать на стрелочки влево-вправо, что ...Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо написать текст для главной страницы сайта рекламной сети. 1000 символов. Только копирайтинг, никакого рерайта! Озвучивайте цены.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Необходимо нарисовать легкий и красивый дизайн для файло обменника. Верстка не нужна. Любой пользовался ФО, поэтому знаете что внутренние страницы почти не отличаются по дизайну от главной. Упор должен идти на простоту, легкость и удобство. Также, ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт13 лет назад