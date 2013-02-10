shkola888

Иван Мироненко shkola888

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Добавить вывод второй валюты Prestashop 1.6.1.1

    В админке по дефолту установлена валюта доллары. Товары добавляются в долларах. Также включена вторая валюта - гривны. Необходимо для всех пользователей на сайте показывать цены только в гривне (без всяких выпадающих менюшек в выбором валют), и ...

    Prestashop
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавление элементов доски объявлений для prestashop 1.6.x

    Необходимо создать форму добавления товаров от пользователей, а также, выводить на странице с товаром информацию о пользователе который добавил товар. У пользователя должна быть страница со списком всех его товаров. Более детально при переписке. Ищу человека ...

    Prestashop
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт под ключ

    $1000

    Необходимо создать сайт с нуля (дизайн, программинг, верстка), с дальнейшей доработкой базового функционала как доп. модулей. Подробное ТЗ после выбора исполнителя. В данный момент рассматриваю кандидатуры среди тех, кто имеет сейчас время заняться этим проектом. Студиям зеленый свет.

    Сайты «под ключ»42 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты для мультсериалов

    Необходимо писать тексты для различных мультсериалов (Винкс, Барби, Смешарики и т.п.) Для каждой серии должен быть свой текст. Уникальность не ниже 100% по text.ru и Advego Plagiatus Указывайте стоимость за 1000 сбп

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать 3 баннера

    $100

    Необходимо сделать верстку 3х баннеров: 240x400, 300x250, 728x90 HTML5, максимальная кроссбраузерность, js во внешнем файле. Готовые примеры будут переданы выбранному исполнителю. По результатам работы возможно долгосрочное сотрудничество.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Вставка логотипа в блоки

    Система создает блоки различных размеров. Необходимо сделать такую верстку, чтобы логотип был "приклеен" к одному из углов блока. Пример можно посмотреть здесь https://support.google.com/adsense/bin/answer.py?hl=ru&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=ww-ww-et-asfe_&amp;utm_source=aso&amp;answer=185665 Логотип может быть расположен как внутри, так и снаружи блока (всего 8 позиций). Выбор местоположения будет ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание логотипа

    $500

    Необходимо нарисовать логотип для сайта. Должен быть без 3д форм, как это есть у google (пример 2d лого: adias, shell, twitter) 2-3 цвета. Возможен градиент. Более детальную информацию получит выбранный исполнитель. Указывайте ориентировочную стоимость и сроки.

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать 3 баннера на HTML5

    $500

    Есть 3 баннера: 240x400, 300x240, 728x90 - внутри которых содержаться элементы листинга, в виде стрелочек (влево-право) и кружочков (пример в прикреплении). Листинг без участия пользователя, должен происходить каждые 5 секунд. Пользователь может нажимать на стрелочки влево-вправо, что ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн для сайта по типу файлообменника

    Добрый день. Необходимо нарисовать легкий и красивый дизайн для файло обменника. Верстка не нужна. Любой пользовался ФО, поэтому знаете что внутренние страницы почти не отличаются по дизайну от главной. Упор должен идти на простоту, легкость и удобство. Также, ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
medley
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Тексты для мультсериалов
Отличный заказчик, приятное сотрудничество, своевременная оплата. Мой "+" вам.
Тексты замечательные. Всё в соответствии с требованиями. Рекомендую!
Ответный отзыв
Mili09
32 годаМолдова
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Тексты для мультсериалов
Замечательный заказчик. Чёткое ТЗ, моментальная оплата, приятное общение. Рекомендую!
Отличные тексты. Будем сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
hambat
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сверстать 3 баннера
Иван отличный заказчик, оплата моментальная, Рекомендую.
Всё ок!
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Создание логотипа
Иван, спасибо за интересный проект! Коммуникация без задержек, содействие в работе, оплата в полном объеме - все, что нужно для хорошего сотрудничества. Мои рекомендации!
Результатом доволен:) Все было сделано хорошо. Спасибо за работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
www2ok
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Сверстать 3 баннера на HTML5
Отличный заказчик! Четко объяснил всё что требовалось, оплата без задержек. Приятно было иметь дело с Иваном.
Все сделано хорошо.
Ответный отзыв