Связь - ЛС, там даю аську по запросу
Рерайтер/копирайтер со стажем работы на текстовой бирже Texthunter.ru, сейчас фрилансер (опыт работы - 5 лет ).
Трудолюбива, серьезно и ответственно отношусь к работе, очень ее люблю.
Каждый текст пишу как для себя.
Обладаю идеальной грамотностью, с пунктуацией также дружу.
Онлайн постоянно, готова принимать заказы и сдавать в срок.
ДЕСЯТКИ ОТЗЫВОВ О РАБОТЕ СО МНОЙ:
https://www.free-lance.ru/users/medley/
http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=586768
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Приступаю к работе, только будучи выбранной исполнителем в вашем проекте.
Для заказчиков без отзывов - только предоплата.
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
7 лет назад
Хорошая работа, рекомендую
Ответный отзыв
Успешное сотрудничество - понятное задание и своевременная оплата.
$50
9 баллов
8 лет назад
работа выполнена ответственно, никаких сложностей не возникло, все вопросы решались быстро перепиской по e-mail, спасибо!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, работать было легко и приятно.
$30
10 баллов
8 лет назад
Прекрасный копирайтер. Никаких претензий. Все в срок и с нужными параметрами.
Ответный отзыв
Все четко по заданию и оплате, сотрудничеством довольна.
$2
9 баллов
8 лет назад
в целом всё приемлимо
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Понятное задание и быстрая оплата, рекомендую.
$7
10 баллов
8 лет назад
Спасибо большое Татьяне за работу! Результат порадовал, цены тоже. Очень ответственный исполнитель. Сделала всю работу в срок, качественно. А что еще нужно заказчику для счастья?! :) Определенно рекомендую!
Ответный отзыв
Получила четко изложенную задачу и моментальную оплату после ее выполнения. Сотрудничеством очень довольна.
Копирайтинг
20 отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#177