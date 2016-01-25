medley

Татьяна medley

 
37 летУкраина/Керчь
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Связь - ЛС, там даю аську по запросу

Рерайтер/копирайтер со стажем работы на текстовой бирже Texthunter.ru, сейчас фрилансер (опыт работы - 5 лет ).

Трудолюбива, серьезно и ответственно отношусь к работе, очень ее люблю.

Каждый текст пишу как для себя.

Обладаю идеальной грамотностью, с пунктуацией также дружу.

Онлайн постоянно, готова принимать заказы и сдавать в срок.

ДЕСЯТКИ ОТЗЫВОВ О РАБОТЕ СО МНОЙ:

https://www.free-lance.ru/users/medley/

http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=586768

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Приступаю к работе, только будучи выбранной исполнителем в вашем проекте.

Для заказчиков без отзывов - только предоплата. 

Портфолио
Отзывы заказчиков
student2015
Антон 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Рерайт статьи 3000 знаков, игровая тематика
Хорошая работа, рекомендую
Успешное сотрудничество - понятное задание и своевременная оплата.
Ответный отзыв
mosdef
Юрий 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$50
9 баллов
8 лет назад
Рерайт описаний ~ 140 игр
работа выполнена ответственно, никаких сложностей не возникло, все вопросы решались быстро перепиской по e-mail, спасибо!
Четкая постановка задачи, работать было легко и приятно.
Ответный отзыв
mblkd
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
77 коротких текстов по электрике
Прекрасный копирайтер. Никаких претензий. Все в срок и с нужными параметрами.
Все четко по заданию и оплате, сотрудничеством довольна.
Ответный отзыв
spartaweb
Дмитрий 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
9 баллов
8 лет назад
Текст "отдых в евпатории"
в целом всё приемлимо
Спасибо за сотрудничество! Понятное задание и быстрая оплата, рекомендую.
Ответный отзыв
MaJest
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Копирайт: десять отзывов о компании
Спасибо большое Татьяне за работу! Результат порадовал, цены тоже. Очень ответственный исполнитель. Сделала всю работу в срок, качественно. А что еще нужно заказчику для счастья?! :) Определенно рекомендую!
Получила четко изложенную задачу и моментальную оплату после ее выполнения. Сотрудничеством очень довольна.
Ответный отзыв
Копирайтинг
20 отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#177