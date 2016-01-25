Связь - ЛС, там даю аську по запросу

Рерайтер/копирайтер со стажем работы на текстовой бирже Texthunter.ru, сейчас фрилансер (опыт работы - 5 лет ).

Трудолюбива, серьезно и ответственно отношусь к работе, очень ее люблю.

Каждый текст пишу как для себя.

Обладаю идеальной грамотностью, с пунктуацией также дружу.

Онлайн постоянно, готова принимать заказы и сдавать в срок.

ДЕСЯТКИ ОТЗЫВОВ О РАБОТЕ СО МНОЙ:

https://www.free-lance.ru/users/medley/

http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=586768

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Приступаю к работе, только будучи выбранной исполнителем в вашем проекте.

Для заказчиков без отзывов - только предоплата.