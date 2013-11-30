spartaweb

Дмитрий spartaweb

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Карусель изображений. Доработка/замена JS.
JavaScript
Четкое задание и оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Оперативно. Без лишних вопросов.
Ответный отзыв
meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Требуется отладить калькулятор JavaScript
JavaScript
Задача поставлена верно. Это позволило сразу приступить к работе. Рекомендую к сотрудничеству!
претензий нет. все отлично, оперативно. Сделано больше запланированного.
Ответный отзыв
medley
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Текст "отдых в евпатории"
Спасибо за сотрудничество! Понятное задание и быстрая оплата, рекомендую.
в целом всё приемлимо
Ответный отзыв
Wildthings
Евгений 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Доработки Open Cart
По оплате , по связи, по постановке. Везде гуд.
Претензий по качеству и срокам не возникло. Адекватен. Со связи не пропадает.
Ответный отзыв
Kopyraiter
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Требуется копирайтер удаленно.
Очень ответственный и оперативный заказчик. Рекомендую.
Хорошее соотношение цена/качество при соблюдении сроков. Предварительно уточнив детали далее работал без нареканий.
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