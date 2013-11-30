Нужно подтянуть сайт до топ 5 по данным запросам https://yadi.sk/i/01bgnJfZU-vFcQ Сайт https://yadi.sk/i/mH4zf4m4ZKk_bA Только белое продвижение. Как обычно, сроки и суммы. Выбирать будем из тех, кто составит конкретную смету. ...
- Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт5 лет назад
Оптимизация под запрос "Косметология в Калининграде" Сайт Объем 4200-4400 символов без пробелов Нюанс: все что после первых 450-500 символов будут скрыты под кнопкой "читать далее" постарайтесь побудить читателя нажать на эту ...Закрыт5 лет назад
Задачи: - оформление страниц в соц.сетях Facebook, instagramm, VK - публикация постов - копирайтинг и рерайт контента 2-3 раза в недель предоставляем новость, пресс-релиз для публикации. Его надо будет ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть такая вот карусель - https://vjet.aero/charternyj-flot/ нужна возможность "пролистывания" изображений в мобильной(!) версии.. сейчас по клику меняются. т.е. чтобы можно было пальцем крутить эти самолеты при просмотре с моб. устройств. Допускается не ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайтик koenigbrau.ru. Нужно перетащить его на wordpress. (cейчас на Drupal 6) из функционала там даже формы обратной связи нет. По сути - переверстать. Натянуть на движок. Перенос контента не требуется. Адаптативная ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт6 лет назад
аналогично https://t.me/he1pim_mephi_bot (шаурма) только по другой тематике цена, сроки?Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
аналогично такому варианту shoestrik.ru с такой же заставкой при первой загрузке адаптативный тематика та же - детская обувь. цена, сроки?Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт7 лет назад
Порядка 200 запросов во вложении Только РСЯ. 1 ключ - 1 объявление, ЮТМ метки Быстрые ссылки Подсказки Прошу отдельно указать стоимость работ: - по надстройке по баннерной ...Контекстная реклама15 заявокЗакрыт7 лет назад
нужен продающий текст с гарантией конверсии (по лидам/обращениям) не ниже 8% тема сочинения - экскурсии на Куршскую косу. Бриф заполним. Доступ к статистике откроем. конверсию для чистоты считаем только по контекстной рекламе. ...Продающие тексты5 заявокЗакрыт8 лет назад
нужно настроить переадресацию с адресов site.ru/index.php?q=specialisty-kliniki/molodyh-tatjana-yurevna.html на адреса site.ru/specialisty-kliniki/molodyh-tatjana-yurevna.html цена, сроки?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
ориентир http://www.designmagaz.ru/wp-content/uploads/2013/10/shadow_16.jpg (тень вправо только нужна) вот так http://st2.depositphotos.com/2398103/6431/v/450/depositphotos_64316117-Website-menu-icons.jpg если фотошоп - то размер не менее 400x400 если корел - то потребуется сохранить под 13 версию иконки ...Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт9 лет назад
Рабочий пример http://www.prosto-sait.ru/sozdanie-saita/sait-vizitka требуется такой же. Исходник http://ruseller.com/lessons.php?rub=32&id=889 исходник рабочий - но используется версия 1.6.2 на сайте используется версия 1.11.2 - требуется доработать под нее.. сейчас - конфликтует в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
требуется музыкальный проигрыватель mp3 на сайт - аналог проигрыватель вконтакте.. требования: 1. не быть привязанным к системным настройкам звука 2. быть "сквозным".. т.е. чтобы при переходе на другую страницу музыка не прерывалась.. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Текст нужен для сайта курортного отеля. Требования: 1. объем 2000 2. уникальность 3. использовать словосочетания в подзаголовках ( отдых в евпатории 2016 отдых в евпатории с детьми отдых ...Завершен9 лет назад
Требуется программист на Open Cart. Первая задача - наладить систему валют на сайте. На сайте две валюты.. рубль и польские злоты.. Нужно настроить гибкое выставление цены.. если цена прописывается ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
нужен аналогичный таймер http://mat.net.ua/computer/java-script/java-script-0607.htm с доработками.. 1. нужно чтобы таймер не сбивался при обновлении страницы.. т.е где-то фиксировать.. в базе sql или файле (можно писать в файл.. под базу адаптирую ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Объемы небольшие, но регулярные.. на первое время оплата сразу.. далее с 1 по 10 числа. от вас стоимость услуг на копирайт/рерайт и примеры работ. Скидывайте сюда или по контактам.Завершен11 лет назад
Требуются программисты Drupal на постоянную удаленную работу. Оплата по договоренности. Вебмани. Характер работ: сборка, установка на хостинг, верстка, доработка и/или написание модулей. Требования: наличие скайпа, контактного телефона, доступность в рабочее ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно изменить стандартный вид оформления заказа в корзине: 1. в разделе "информация о покупателе" должно быть: имя, номер телефона, эл. адрес. 2. раздел "информация по доставке": должна быть возможность выбора галочкой ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно нарисовать картинку аналогично той что во вложении. Размер 980x248 Цена, срок ?Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад