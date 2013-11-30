Есть такая вот карусель - https://vjet.aero/charternyj-flot/ нужна возможность "пролистывания" изображений в мобильной(!) версии.. сейчас по клику меняются. т.е. чтобы можно было пальцем крутить эти самолеты при просмотре с моб. устройств. Допускается не ...