Drupal 6: Темизация страницы оформления заказа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка160 просмотров

Нужно изменить стандартный вид оформления заказа в корзине:

1. в разделе "информация о покупателе" должно быть: имя, номер телефона, эл. адрес.

2. раздел "информация по доставке": должна быть возможность выбора галочкой самовывоз или доставка.

2.1 Напротив самовывоза ссылка на страницу с условиями доставки и самовывоза с гиперссылкой "адреса", напротив

2.2 доставки ссылка на ту же страницу с гиперссылкой "условия".

3. При выборе покупателем варианта доставки, должно выходить окно для заполнения адреса.

3.1 В идеале, с разными окошками для заполнения города, улицы, дома. Но можно общее поле для адреса.

4. Надпись на кнопке "просмотр заказа" заменить на "далее", на последнем шаге заменить на "Завершить заказ"

текущий вид в файле.

По срокам - желательно до 30.11.2013

Прошу сообщить стоимость.

Drupal
11 лет назад
spartaweb
Дмитрий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Neokie
Пётр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Работа была выполнена качественно и в обозначенные сроки. проблем не возникло. рекомендую.
Все супер

Заявки фрилансеров

Neokie
Пётр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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