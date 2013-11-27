Добрый день! Есть сайт "mob ile s.am" (без пробелов) - доска объявлений на Joomla с Ads Manager. Версия Джумлы была предыдущая, ее обновили из админки, дизайн слетел. Нужно восстановить дизайн на текущую версию джумлы. ...
Drupal 6: Темизация страницы оформления заказа
Нужно изменить стандартный вид оформления заказа в корзине:
1. в разделе "информация о покупателе" должно быть: имя, номер телефона, эл. адрес.
2. раздел "информация по доставке": должна быть возможность выбора галочкой самовывоз или доставка.
2.1 Напротив самовывоза ссылка на страницу с условиями доставки и самовывоза с гиперссылкой "адреса", напротив
2.2 доставки ссылка на ту же страницу с гиперссылкой "условия".
3. При выборе покупателем варианта доставки, должно выходить окно для заполнения адреса.
3.1 В идеале, с разными окошками для заполнения города, улицы, дома. Но можно общее поле для адреса.
4. Надпись на кнопке "просмотр заказа" заменить на "далее", на последнем шаге заменить на "Завершить заказ"
текущий вид в файле.
По срокам - желательно до 30.11.2013
Прошу сообщить стоимость.
Выбранный исполнитель
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