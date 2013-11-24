Перевесить на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок161 просмотр

Добрый день. Есть сайт на друпале нужно перевесить его на joomla. Цена и сроки? адрес сайта предоставлю в личку

Joomla
11 лет назад
seo_ru
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров