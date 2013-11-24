Добрый день! Есть сайт "mob ile s.am" (без пробелов) - доска объявлений на Joomla с Ads Manager. Версия Джумлы была предыдущая, ее обновили из админки, дизайн слетел. Нужно восстановить дизайн на текущую версию джумлы. ...
Перевесить на joomla
Добрый день. Есть сайт на друпале нужно перевесить его на joomla. Цена и сроки? адрес сайта предоставлю в личку
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