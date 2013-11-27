WP: Forexbox - сделать добавление мета-данных

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Завершен2 заявки213 просмотров

Есть лицензия на этот скрипт http://best-curs.info/rejting-foreks-brokerov-forexbox/

Он на WordPress, необходимо сделать на страницах рейтинга компании - добавление мета-данных: тайтл и снипет

Вот пример что оно сейчас показывает, в тайтлах полнейший и не понятный шлак:

http://brokeruforex.ru/forex_broker/instaforex/

http://brokeruforex.ru/fbpotziv/instaforex/

Плагины по сео тут не помогут, потому нужен хороший специалист, который знаком с ВП, что бы доработать 2 поля для мета-данных в админке! (Или же, на крайняк сделать просто правильную генерацию мета-данных. Как правильно - я расскажу)

Интересует цена и сроки?

WordPress
11 лет назад
webmaker000
Роман 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад
$40
2 дня
Павел отлично справился с задачей, при этом быстро и как нужно :)
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад