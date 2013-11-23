Поцепить верстку на cmsmadesimple, настроить модуль галереи фото и слайдера (чтобы фото аяксом подгружались). Стоимость 80 долл, 2 дня работы. Нужно как можно скорее
Сделать небольшие правки на сайте wordpress
Сделать небольшие правки на сайте wordpress. Желательно как можно быстрее.
ТЗ скину кандидатам. Оплата qiwi или вебмани
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