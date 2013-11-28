Починить CMS Opencart

Прошу починить Опенкарт, в который прежний программист добавил изменение "Определение страны по IP и переключение на соответствующий язык".

Принцип работы таков: если определяется Россия, то открывается вариант с русским языком и валютой "рубль". Во всех остальных случаях - англоязычный вариант и валюта "доллар".

Всё было ок, пока не обнаружился баг: когда заходишь первый раз из России, пишет "Страница не найдена". Следующие разы - все ок. Для тех, кто не из России - всё нормально с первого раза.

Видимо, в коде что-то не дописано.

Прошу починить, т.к. того программиста уже нет.

Просьба откликаться только тех, кто хорошо знает структуру Опенкарта.

Уважаемые фрилансеры! Вы видите, что вам нужно указать СРОК и СТОИМОСТЬ проекта? Укажите пожалуйста, иначе я кнопочку "Принять" нажать не смогу.

Прошу Вас, делайте нормально: указывайте срок и стоимость.