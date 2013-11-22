Необходимо разобраться с нагрузкой на хостинге http://beget.ru/

До начала этого месяца нагрузка составляла не более 100CP потом что-то произошло и нагрузка выросла более чем в 2 раза.

На хостинге 34 сайта, на прошлой неделе были все проверены на наличие вирусов, шеллов и прочей нечести также были удалены некоторые плагины WP.

Нагрузка снизилась но все равно достаточно высокая на некоторых сайтах.

Топ 14 сайтов по нагрузке в CP:

32,69 WP

19,87 Joomla

12,8 Joomla

11,53 WP

6,95 Joomla

6,5 WP

6,23 Drupal

5,38 wp

5,16 wp

5,14 phpBB

3,77 wp

2,94 joomla

2,42 wp

1,98 dle

С ТОП 5 по нагрузке нужно что-то сделать, по крайней мере определить причину..

Жду Ваших предложений, указывайте цену, заявки от фрилансеров без рейтинга не рассматриваю..