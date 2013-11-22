Доработка УРЛов на Opencart

Сайт работает на Opencart, для настроек SEO используется связка модулей Ultimate Seo Package и Super Seo Friendly url

На данный момент УРЛы нескольких видов вложенностей имеют вид:

/nazvaie_kategorii/nazvaie_podkategorii/nazvaie_tovara

нужно преобразовать все это дело в:

/nazvaie_kategorii-nazvaie_podkategorii-nazvaie_tovara

то есть вместо разделителя "/" поставить "-", чтобы УРЛы были одного уровня, без вложенностей