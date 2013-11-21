Изменить дизайн страницы на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок180 просмотров

Есть страница сайта:

http://financialroadshow.com/annap/contact/

Форма отправки данных рабочая.

Для нее сверстан новый дизайн:

http://it-juice.com/dev/fr-contact/

Картинки, стили и скрипты я уже загрузил на сайт, по сути нужно только аккуратно поменять HTML на самой странице.

Изменяется только текущий контент этой страницы, дизайн сайта в целом остается неизменным. Форма та же самая, так что новый функционал добавлять не надо, главное её не сломать.

Для работающих с WP постоянно, задача очень простая.

Предпочтение фрилансерам из Украины с картой Приватбанка. Но это не обязательно.

HTMLWordPress
11 лет назад
nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров