Добрый день. Необходимо сверстать сайт, поставить на систему управления (ваши предложения по системе). Скрины дизайна в приложениях. Жду предложений по цене, срокам, системе управления. Пояснения по функционалу в личной переписке.
Сайт на wordpress из верстки, без наполнения
Нужно собрать лендинг пейдж из верстки (HTML, CSS), все должно редактироваться из вордпресса стандартными средствами. Без редактирования кода.
Весь функционал вордпресса должен быть сохранен, сео инструменты и т.п.
Страничка не сложная:
- несколько форм обратной связи, текстовой контент.
- внутренняя страница - 6 шт. - карточка товара, без процесса покупки.
Фото товара основное + несколько маленьких, и текстовая информация.
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