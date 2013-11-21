Сайт на wordpress из верстки, без наполнения

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок150 просмотров

Нужно собрать лендинг пейдж из верстки (HTML, CSS), все должно редактироваться из вордпресса стандартными средствами. Без редактирования кода.

Весь функционал вордпресса должен быть сохранен, сео инструменты и т.п.

Страничка не сложная:

- несколько форм обратной связи, текстовой контент.

- внутренняя страница - 6 шт. - карточка товара, без процесса покупки.

Фото товара основное + несколько маленьких, и текстовая информация.

CSSHTMLWordPress
11 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров