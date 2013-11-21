Ищу специалиста по WordPress

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки152 просмотра

Здравствуйте Друзья.

Ищу спеца по шаблонам WP, человека имеющего опыт создания тем под выше указанный движок.

Задача: Установка и тонкая настройка шаблона, внесение правок

все шаблоны покупные. Паблик не рассматриваю.

Уровень оплаты ~ 1000 р за 1 шаблон

WordPress
11 лет назад
denvep
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
28 отзывов

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Нет заявок фрилансеров