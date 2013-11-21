Добрый день. Необходимо сверстать сайт, поставить на систему управления (ваши предложения по системе). Скрины дизайна в приложениях. Жду предложений по цене, срокам, системе управления. Пояснения по функционалу в личной переписке.
Ищу специалиста по WordPress
Здравствуйте Друзья.
Ищу спеца по шаблонам WP, человека имеющего опыт создания тем под выше указанный движок.
Задача: Установка и тонкая настройка шаблона, внесение правок
все шаблоны покупные. Паблик не рассматриваю.
Уровень оплаты ~ 1000 р за 1 шаблон
Заявки фрилансеров
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