Работа с DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки117 просмотров

Добрый День! Срочно нужно убрать редирект с одного из сайтов на DLE,с другого сайта Убрать вирус .Ищу специалиста по DLE (CMS).

Кто может оперативно помоч, велком

DLE
11 лет назад
nabors-sotrudnik
Александр 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kgtu5
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель!
рекомендую

Заявки фрилансеров

kgtu5
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад