Подправить сайт на вордпресе

Нужен исполнитель. Вот задача. жду цену и сроки.

Заранее спасибо

1. На данный момент на сайте есть страница http://freekiev .com .ua/add/. Когда человек заполняет на ней информацию, администратор получает соответствующее письмо. Нужно сильнее автоматизировать этот процесс. Нужно, чтобы человек сам все заполнял, подгружал фото, а администратор только нажимал "опубликовать" на сайте.

2. На страницах конкретных публикаций есть кнопка "Я пойду!" Нужен к ней доступ, чтобы администратор при желании мог немного корректировать количество заинтересованных.

3. Нужно чтобы на сайте появились страницы с описанием организаторов мероприятий. Например на Платформе возле мероприятия стоит не просто название организатора, а можно почитать информацию о нем. Например, так http://platfor.ma/organizers/4cc5ca014a370/