1. Выполнить 301 редирект с дублирующих страниц сайта. 2. Перенести домен geobrand.ru с новым сайтом на хостинг Timeweb 3. Настроить экспорт в яндекс маркет в автоматическом режиме. Сделать в каждом товаре чек-бокс «Яндекс ...
Подправить сайт на вордпресе
Нужен исполнитель. Вот задача. жду цену и сроки.
Заранее спасибо
1. На данный момент на сайте есть страница http://freekiev .com .ua/add/. Когда человек заполняет на ней информацию, администратор получает соответствующее письмо. Нужно сильнее автоматизировать этот процесс. Нужно, чтобы человек сам все заполнял, подгружал фото, а администратор только нажимал "опубликовать" на сайте.
2. На страницах конкретных публикаций есть кнопка "Я пойду!" Нужен к ней доступ, чтобы администратор при желании мог немного корректировать количество заинтересованных.
3. Нужно чтобы на сайте появились страницы с описанием организаторов мероприятий. Например на Платформе возле мероприятия стоит не просто название организатора, а можно почитать информацию о нем. Например, так http://platfor.ma/organizers/4cc5ca014a370/
Заявки фрилансеров
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