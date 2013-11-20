Добавление нового свойства в карточку.

Прошу помощи по доработке скрипта выборки элементов в кастомизированном шаблоне карточки товара на CMS Битрикс (интернет-магазин).

Выборка идет по нескольким значениям, такие как длина, ширина, выбор чехла, от них соответственно изменяется цена. Необходимо к выборке прикрутить ещё один селект.