Натянуть верстку на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт15 заявок210 просмотров

Задача натянуть готовую верстку на джумла. Сайт визитка 7 страниц. Единственная сложность это слайдер. Более подробно буду обсуждать в личном порядке.

Joomla
11 лет назад
web-king
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

dean_sev
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Работа выполнена, сделка не состоялась. После выполнения работы человек элементарно пропал. Плохой деятель.

Заявки фрилансеров

dean_sev
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад