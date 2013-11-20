Натянуть верстку на опенкарт. Имеется хтмл верстка, необходимо сверстать в шаблон и натянуть на систему. Срок исполнения 5 часов, бюджет оиентировочный 110 уе, возможна небольшая корректировка в сторону увеличения. Новичков и исполнителей без опыта ...
Натянуть верстку на Joomla
Задача натянуть готовую верстку на джумла. Сайт визитка 7 страниц. Единственная сложность это слайдер. Более подробно буду обсуждать в личном порядке.
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