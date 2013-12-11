Вертска , натяжка на опенкарт

Натянуть верстку на опенкарт.

Имеется хтмл верстка, необходимо сверстать в шаблон и натянуть на систему. Срок исполнения 5 часов, бюджет оиентировочный 110 уе, возможна небольшая корректировка в сторону увеличения. Новичков и исполнителей без опыта прошу не писать. За подробностями обращайтесь в личку (детально все обсудим). Оплата яндекс деньгами или вебмани.