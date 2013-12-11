Вертска , натяжка на опенкарт

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка137 просмотров

Натянуть верстку на опенкарт.

Имеется хтмл верстка, необходимо сверстать в шаблон и натянуть на систему. Срок исполнения 5 часов, бюджет оиентировочный 110 уе, возможна небольшая корректировка в сторону увеличения. Новичков и исполнителей без опыта прошу не писать. За подробностями обращайтесь в личку (детально все обсудим). Оплата яндекс деньгами или вебмани.

Opencart
11 лет назад
1z2x3c
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

zaraffa
Алекс 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$160
1 день
Отличный исполнитель. Качественная работа и соблюдение сроков. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

zaraffa
Алекс 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад