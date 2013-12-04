Проблемы со слайдшоу в шаблоне (cms joomla)

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Завершен3 заявки148 просмотров

Сайт на CMS Joomla, шаблон "ja zite" (http://www.joomlart.com/demo/#ja_zite)

Проблемы со слайдшоу (ja slideshow lite). Ссылку на сам сайт скину в л.с.:

1). Не переходит по некоторым вполне рабочим ссылкам в слайдшоу.

2). Навигация в слайдшоу перестала работать (не переходит на сл.слайд по стрелочкам)

+ доп.вопрос

3). Меню на всех страницах сайта при загрузке съезжает влево, раньше так не было, и в шаблоне так нет.

Joomla
11 лет назад
_isis
39 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Practic-Web
Виорел 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
3 дня
Все по существу, квалифицированно, порядочно и ответственно. Было сделано даже больше, чем обговаривалось. Спасибо за проделанную работу!
Приятный в общении и компетентный в работе заказчик. Выплатил даже премиальные. Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Practic-Web
Виорел 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад