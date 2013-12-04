Проблемы со слайдшоу в шаблоне (cms joomla)

Сайт на CMS Joomla, шаблон "ja zite" (http://www.joomlart.com/demo/#ja_zite)

Проблемы со слайдшоу (ja slideshow lite). Ссылку на сам сайт скину в л.с.:

1). Не переходит по некоторым вполне рабочим ссылкам в слайдшоу.

2). Навигация в слайдшоу перестала работать (не переходит на сл.слайд по стрелочкам)

+ доп.вопрос

3). Меню на всех страницах сайта при загрузке съезжает влево, раньше так не было, и в шаблоне так нет.