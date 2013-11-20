Установить капчу для Joomla

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Закрыт3 заявки159 просмотров

Joomla 2.5

Тема оформления от Yootheme

Установлен Widjetkit

Необходимо установить каптчу, не стандартную.

Joomla
11 лет назад
RakkaTakkaN
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров