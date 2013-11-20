Шаблон под Битрикс

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  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок119 просмотров

Необходимо на готовую сборку магазина http://ricoco.ru повесить вёрстку.

Архив с вёрсткой прикрепил файлом.

11 лет назад
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Виктор 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров